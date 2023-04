(Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Si annuncia in giornata complicata per chi oggi viaggia in treno per il deragliamento del carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello, una stazione nella zonadella città. L'obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio. Lo comunica in una nota il Mit spiegando che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, "sta seguendo con la massima attenzione la vicenda, anche per evitare che in futuro ricapitino situazioni simili". Nel nodo di Firenze c'è un problema legato alla presenza di binari normali vicini a quelli dell'alta velocità, situazione che verrà risolta da un sottopasso i cui lavori partiranno a maggio. Riprenderà invece gradualmente dalle 12 la circolazione ferroviaria sulla linea Av, interrotta questa mattina tra Firenze Castello e Bologna. Al momento la circolazione è ...

Stazione Roma, centinaia sulle banchine L'incidente con il deragliamento di un treno a Firenze sta creando gravi disa - gi alla circolazione in molte stazioni. L'Italia è divisa in due. In quasi tutte le stazioni confusione per le attese. A Roma, alla stazione Termini, centinaia di passeggeri, molti pendolari, sono bloccati sulle banchine. E' il caos.

Italia divisa in due, caos nelle stazioni da Nord a Sud AGI - Agenzia Italia

ROMA - Stazione Roma, centinaia sulle banchine L'incidente con il deragliamento di un treno a Firenze sta creando gravi disa- gi alla circolazione in molte stazioni. L'Italia è divisa in due.In quasi ...Italia divisa a metà, bloccata la linea dell’alta velocità da Nord a Sud per lo svio della carrozza di un treno merci a Firenze Castello. Sul posto sono ...