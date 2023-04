Italgas, per il gas prevediamo un inverno tranquillo (Di giovedì 20 aprile 2023) "Non abbiamo mai avuto prima d'ora nella nostra storia il livello di stoccaggio di gas che abbiamo oggi. E' questo è stato determinato per un terzo dal clima invernale più mite, per due terzi dalle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) "Non abbiamo mai avuto prima d'ora nella nostra storia il livello di stoccaggio di gas che abbiamo oggi. E' questo è stato determinato per un terzo dal clima invernale più mite, per due terzi dalle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Italgas, per il gas prevediamo un inverno tranquillo: Gallo: 'Settore idrico centrale nella nostra strategia' - newscomunicati : #news Un 2022 positivo per Italgas, l’AD Paolo Gallo: prova di grande s - giannir93902499 : @dottorbarbieri Nel 1990 avrei dovuto soltanto pagare i bollettini spiccati dal giocondo Ente Nazionale per l'Energ… - VinnieVegaPF : @KrisGxx A quanto pare sì: la mia strategia è non aver mai fatto niente; una volta ero Italgas, poi mi passarono d'… - techeconomy2030 : RT @DigiTInst: “In questo gruppo di lavoro si è lavorato in modo agile, collaborativo, per dettare delle linee guida. Ora abbiamo bisogno d… -