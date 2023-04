Istruzione, Valditara: «Oggi il mio piano in 20 punti per semplificare la scuola» (Di giovedì 20 aprile 2023) scuola, si cambia. A dare l’annuncio è il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: «Oggi presenterò in Consiglio dei ministri un piano di semplificazione scolastica in 20 punti». Di bozze, al momento, non ne circolano. Giusto così, dal momento che il piano deve ancora passare al vaglio del governo della sua collegialità. Qualche spunto, tuttavia, lo ha offerto lo stesso Valditara nel corso del suo intervento a nel corso di un convegno sulla «sburocratizzazione» della scuola, promosso dalla Gilda degli Insegnanti di Roma. Si tratta di un piano, ha spiegato il ministro, finalizzato ad «avviare un grande percorso di semplificazione a vantaggio di docenti, dei dirigenti scolastici, del personale della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023), si cambia. A dare l’annuncio è il ministro dell’e del Merito, Giuseppe: «presenterò in Consiglio dei ministri undi semplificazione scolastica in 20». Di bozze, al momento, non ne circolano. Giusto così, dal momento che ildeve ancora passare al vaglio del governo della sua collegialità. Qualche spunto, tuttavia, lo ha offerto lo stessonel corso del suo intervento a nel corso di un convegno sulla «sburocratizzazione» della, promosso dalla Gilda degli Insegnanti di Roma. Si tratta di un, ha spiegato il ministro, finalizzato ad «avviare un grande percorso di semplificazione a vantaggio di docenti, dei dirigenti scolastici, del personale della ...

