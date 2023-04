Istat, 36% italiani sedentari e 44,5% sovrappeso (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel 2022, in Italia, la quota di persone sedentarie, che dichiarano cioè di non svolgere né sport né attività fisica nel tempo libero, è pari al 36,3%. L’indicatore mostra un significativo peggioramento rispetto al 2021 (quando era pari al 32,5%) e si riallinea, invece, ai livelli registrati nel biennio pre-pandemico 2018-2019. L’eccesso di peso tra la popolazione adulta, in crescita nel 2020 (quando era pari a 45,9%), si riallinea sia nel 2021 che nel 2022 ai livelli pre-pandemia, con valori rispettivamente pari a 44,4 e 44,5%. La componente dell’indicatore relativa all’obesità rimane tuttavia in aumento nel lungo periodo. E’ quanto rileva l’Istat nella decima edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes). E ancora: nel 2022, è pari al 16,8% la quota di popolazione di 3 anni e più che ha consumato giornalmente almeno quattro porzioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel 2022, in Italia, la quota di personee, che dichiarano cioè di non svolgere né sport né attività fisica nel tempo libero, è pari al 36,3%. L’indicatore mostra un significativo peggioramento rispetto al 2021 (quando era pari al 32,5%) e si riallinea, invece, ai livelli registrati nel biennio pre-pandemico 2018-2019. L’eccesso di peso tra la popolazione adulta, in crescita nel 2020 (quando era pari a 45,9%), si riallinea sia nel 2021 che nel 2022 ai livelli pre-pandemia, con valori rispettivamente pari a 44,4 e 44,5%. La componente dell’indicatore relativa all’obesità rimane tuttavia in aumento nel lungo periodo. E’ quanto rileva l’nella decima edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes). E ancora: nel 2022, è pari al 16,8% la quota di popolazione di 3 anni e più che ha consumato giornalmente almeno quattro porzioni ...

