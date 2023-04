Isole Canarie, una spiaggia per ogni profilo (Di giovedì 20 aprile 2023) Mare cristallino, spiagge paradisiache e una natura unica al mondo, alle Isole Canarie ci sono ambienti adatti a tutti i turisti. Ognuno può trovare la spiaggia per le proprie esigenze C’è chi ama la vacanza attiva, chi preferisce il relax, chi parte con la famiglia e chi invece cerca di stare lontano dalla folla. ogni turista ha esigenze diverse e al mare cerca la spiaggia che più si addice al proprio profilo: sportivo, rilassato, contemplativo, amante della natura o in cerca di libertà. Il territorio dell’arcipelago delle Canarie si presta a soddisfare tutti, perché ogni isola ha coste che alternano grandi e comode baie a piccole insenature più difficili da raggiungere. Si parla di centinaia di spiagge, basta scoprire le più adatte ai propri ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 aprile 2023) Mare cristallino, spiagge paradisiache e una natura unica al mondo, alleci sono ambienti adatti a tutti i turisti. Ognuno può trovare laper le proprie esigenze C’è chi ama la vacanza attiva, chi preferisce il relax, chi parte con la famiglia e chi invece cerca di stare lontano dalla folla.turista ha esigenze diverse e al mare cerca lache più si addice al proprio: sportivo, rilassato, contemplativo, amante della natura o in cerca di libertà. Il territorio dell’arcipelago dellesi presta a soddisfare tutti, perchéisola ha coste che alternano grandi e comode baie a piccole insenature più difficili da raggiungere. Si parla di centinaia di spiagge, basta scoprire le più adatte ai propri ...

