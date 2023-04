Isola Dei Famosi: Notte Di Terrore Per Cristina Scuccia! (Di giovedì 20 aprile 2023) Prime difficoltà all’Isola dei Famosi per Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina di The Voice. La giovane ha trascorso una vera e propria Notte di Terrore. Tutto a causa della sua paura del buio. Fortunatamente, a tranquillizzarla e a rincuorarla, ci ha pensato una sua compagna di avventura. Ecco quello che é successo in queste ultime ore in Honduras! L’ex suor Cristina terrorizzata: ecco perché! Il fatto che Cristina Scuccia abbia voluto mettersi in gioco all’Isola dei Famosi, sta incuriosendo e non poco i telespettatori di Canale 5. Tutto perché, da un anno a questa parte, la giovane ha abbandonato i voti per cambiare radicalmente vita. Tolte le vesti di suora, si è lanciata in questa nuova avventura in Honduras e, a ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 20 aprile 2023) Prime difficoltà all’deiperScuccia, l’ex suordi The Voice. La giovane ha trascorso una vera e propriadi. Tutto a causa della sua paura del buio. Fortunatamente, a tranquillizzarla e a rincuorarla, ci ha pensato una sua compagna di avventura. Ecco quello che é successo in queste ultime ore in Honduras! L’ex suorterrorizzata: ecco perché! Il fatto cheScuccia abbia voluto mettersi in gioco all’dei, sta incuriosendo e non poco i telespettatori di Canale 5. Tutto perché, da un anno a questa parte, la giovane ha abbandonato i voti per cambiare radicalmente vita. Tolte le vesti di suora, si è lanciata in questa nuova avventura in Honduras e, a ...

