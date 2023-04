Isola dei Famosi, notte da incubo per Cristina Scuccia: “Tremava, era terrorizzata” (Di giovedì 20 aprile 2023) Primo dramma all’Isola dei Famosi 2023 per l’ex suora Cristina Scuccia, la cui prima notte al buio è stata a dir poco drammatica. A consolarla mentre Tremava come una foglia e restava immobile, terrorizzate, a quanto pare è stata Corinne Clery, che l’ha aiutata ad addormentarsi. Queste immagini sono state riprese dalle telecamere e sono andate in onda nel day-time dell’Isola dei Famosi di ieri, dove sempre Cristina Scuccia ha ammesso di aver paura del buio fitto, quando – come in Honduras nelle scorse notti – non c’è neanche la luna a rischiarare il cielo. Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia terrorizzata nella ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 aprile 2023) Primo dramma all’dei2023 per l’ex suora, la cui primaal buio è stata a dir poco drammatica. A consolarla mentrecome una foglia e restava immobile, terrorizzate, a quanto pare è stata Corinne Clery, che l’ha aiutata ad addormentarsi. Queste immagini sono state riprese dalle telecamere e sono andate in onda nel day-time dell’deidi ieri, dove sempreha ammesso di aver paura del buio fitto, quando – come in Honduras nelle scorse notti – non c’è neanche la luna a rischiarare il cielo.dei2023,nella ...

