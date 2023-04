Isola dei Famosi, l’ex Suor Cristina sarebbe fidanzata “con un ex frate” (Di giovedì 20 aprile 2023) l’ex Suor Cristina Scuccia al centro del gossip all’Isola dei Famosi 2023. Cristina Scuccia è stata per anni nota al grande pubblico come “Suor Cristina”; e proprio con la tonaca, nel 2004, ha vinto il talent musicale “The Voice”. Nel 2022 ha annunciato la sua rinuncia ai voti ed è pronta a dedicarsi a tempo pieno alla musica e alla tv: dal 17 aprile 2023 è tra le concorrenti del reality di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”. Si è dichiarata single e pronta a vivere nuove avventure ma secondo i pettegolezzi la realtà dei fatti sarebbe un’altra. A farlo sapere Deianira Marzano, che su Instagram ha condiviso una testimonianza importante: “Ti assicuro, io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo. ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 aprile 2023)Scuccia al centro del gossip all’dei2023.Scuccia è stata per anni nota al grande pubblico come “”; e proprio con la tonaca, nel 2004, ha vinto il talent musicale “The Voice”. Nel 2022 ha annunciato la sua rinuncia ai voti ed è pronta a dedicarsi a tempo pieno alla musica e alla tv: dal 17 aprile 2023 è tra le concorrenti del reality di Canale 5 “L’dei”. Si è dichiarata single e pronta a vivere nuove avventure ma secondo i pettegolezzi la realtà dei fattiun’altra. A farlo sapere Deianira Marzano, che su Instagram ha condiviso una testimonianza importante: “Ti assicuro, io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo. ...

