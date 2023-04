Isola dei Famosi, i naufraghi hanno infranto le regole dopo solo due giorni: la produzione li punisce (Di giovedì 20 aprile 2023) All' Isola dei Famosi 2023, i naufraghi avrebbero già infranto una delle regole del gioco : durante l'accensione del fuoco , infatti alcuni componenti della tribù degli ' Accoppiados ' si sono fatti ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) All'dei2023, iavrebbero giàuna delledel gioco : durante l'accensione del fuoco , infatti alcuni componenti della tribù degli ' Accoppiados ' si sono fatti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isol… - scastaldi9 : RT @lagatta4739: #MondoDiVersi Vivien #LArdenteAgoniaDelleRose @SayaEdizioni @artdielle Come un rimorso l’ombra mi scorta, cerca sull’erb… - alzheimer1961 : RT @World24New: Mentre celebriamo l'inizio dell'Isola dei famosi e l'arrivo di nuovi vaccini, i francesi prendono in mano il loro futuro e… - lamescolanza : 'Isola dei Famosi 2023', prima punizione per gli Accoppiados - Il Decoder -