Isola dei famosi 2023, Simone Antolini furioso con gli autori brucia la pergamena (Di giovedì 20 aprile 2023) Sull'Isola dei famosi 2023 è arrivato il primo provvedimento disciplinare nei confronti dei naufraghi per violazione delle regole del gioco e l'argomento in questione è l'accensione del fuoco. Secondo il regolamento infatti i gruppi dei naufraghi non dovevano interagire tra di loro per riuscire ad accendere il fuoco e pare che questo dictat non sia stato rispettato e per questo il fuoco è stato spento. Ma Simone Antolini non resta fermo a guardare e inveisce contro la decisione presa, reputandola ingiusta e dichiarando che secondo lui, non c'è stata alcuna infrazione. Isola dei famosi 2023, la reazione di Simone Antolini Simone Antolini è rimasto davvero molto male per lo spegnimento ...

