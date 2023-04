(Di giovedì 20 aprile 2023) Prime schermaglie all’dei, in liti che toccano la concorrente. La modella accuserebbedi essere “una persona falsa”, che nel giro di pochi giorni “l’ha veramente delusa”. A questo, sarebbero scaturiti già dei litigi tra i due concorrenti, che fin da subito hanno mostrato di non prendersi e soprattutto di non riuscire ad andare d’accordo. Colpa dei litigi, potrebbe essere il voto die il suo compagno Alessandro Cecchi Paone, che hanno mandato al televoto la modella brasiliana. Le tensioni traall’deiLa brasiliana non ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Ci sono però alcuni elementi che pongono degli interrogativi su questa versione dei fatti e cioè sul rapporto tra g… - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isol… - socad64 : @alarm_phone Chiamate l'isola dei famosi.... - CorriereCitta : Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes contro Simone Antolini: ‘Falso’ -

...di Legno " Tonale WATER MUSIC FESTIVAL Lago Valbiolo Lunedì 24 luglio 2023 Ricaldone (Al) L'...TBA Lunedì 18 settembre 2023 Verona FESTIVAL DELLA BELLEZZA Teatro Romano I biglietti de L'Estate...Nancy Coppola , cantante napoletana di successo ed ex concorrente dell'Famosi 2017, è riuscita a dimagrire fino a 20 kg tornando più in forma che mai. Ma come ha fatto la cantante Ecco svelata la sua dieta e l'operazione. Nancy Coppola: come ha perso 20 kg A ...Passeggiata archeologica dall'Tiberina al Circo Massimo passando per il Foro Boario e ... INDICANDO: data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero...

Nancy Coppola, cantante napoletana di successo ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2017, è riuscita a dimagrire fino a 20 kg tornando più in forma che mai. Ma come ha fatto la cantante Ecco ...E ancora: "I cittadini chiedono con forza a tutte le autorità di intervenire per risolvere una situazione che quest'estate potrebbe esplodere nella sua più ...