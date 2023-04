Isola 2023, Cristina crolla, Corinne in ansia: «Tremava spaventatissima» (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono passati solo pochi giorni dall'inizio dell'Isola dei Famosi 2023 e alcuni concorrenti stanno già mostrando dei segni di cedimento. Tra di essi c'è Cristina Scuccia, la quale ha avuto un crollo nel corso della notte appena trascorsa. La ragazza è apparsa davvero terrorizzata, al punto da generare allarmismo in alcuni compagni d'avventura. La situazione è diventata così difficile al punto che è stato necessario l'intervento di Corinne Clery, che ha fatto di tutto per tranquillizzarla e rasserenarla. All'indomani di quel brutto momento, infatti, le due donne hanno raccontato in maniera piuttosto dettagliata quanto accaduto. Cosa è accaduto a Cristina Scuccia nella notte da incubo all'Isola dei Famosi 2023 Notte da incubo per Cristina Scuccia ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono passati solo pochi giorni dall'inizio dell'dei Famosie alcuni concorrenti stanno già mostrando dei segni di cedimento. Tra di essi c'èScuccia, la quale ha avuto un crollo nel corso della notte appena trascorsa. La ragazza è apparsa davvero terrorizzata, al punto da generare allarmismo in alcuni compagni d'avventura. La situazione è diventata così difficile al punto che è stato necessario l'intervento diClery, che ha fatto di tutto per tranquillizzarla e rasserenarla. All'indomani di quel brutto momento, infatti, le due donne hanno raccontato in maniera piuttosto dettagliata quanto accaduto. Cosa è accaduto aScuccia nella notte da incubo all'dei FamosiNotte da incubo perScuccia ...

