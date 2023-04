Isola 17, Cristina Scuccia a cuore aperto: “La partecipazione a The Voice mi ha portato un trauma: ecco cosa mi succedeva” (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel daytime dell‘Isola andato in onda nel pomeriggio Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, ha avuto modo di ripercorrere quella che è stata la sua esperienza dopo aver vinto The Voice of Italy. Nello specifico Cristina parlando con Corrine Clary, le ha confidato: L’accompagnamento terapeutico mi ha aiutata molto. Quando ho iniziato ero veramente in frantumi e da sola non riuscivo ad uscirne. E’ stato difficile fidarmi, perchè The Voice mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone, perchè c’è stato un periodo in cui c’era gente che si microfonava di nascosto e si avvicinava. La neo naufraga a questo punto ha raccontato, nel dettaglio, cosa le accadeva dopo la sua partecipazione al talent targato Rai ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel daytime dell‘andato in onda nel pomeriggio, ex Suor, ha avuto modo di ripercorrere quella che è stata la sua esperienza dopo aver vinto Theof Italy. Nello specificoparlando con Corrine Clary, le ha confidato: L’accompagnamento terapeutico mi ha aiutata molto. Quando ho iniziato ero veramente in frantumi e da sola non riuscivo ad uscirne. E’ stato difficile fidarmi, perchè Themi haildi fidarmi delle persone, perchè c’è stato un periodo in cui c’era gente che si microfonava di nascosto e si avvicinava. La neo naufraga a questo punto ha raccontato, nel dettaglio,le accadeva dopo la suaal talent targato Rai ...

