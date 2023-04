Io e mio fratello: un incontro tra amici nella clip in esclusiva tratta dal film di Luca Lucini (Di giovedì 20 aprile 2023) Arriverà il 21 aprile su Prime Video il nuovo film Io e mio fratello, diretto da Luca Lucini e, in anteprima per Movieplayer.it, ecco una clip. Sarà disponibile dal 21 aprile, su Prime Video, il film Io e mio fratello, il nuovo progetto diretto da Luca Lucini (Come diventare grandi nonostante i genitori), di cui potete vedere una clip in esclusiva su Movieplayer.it. Nel video la protagonista Sofia incontra un vecchio amico, che la mette al corrente di alcune difficoltà. Io e mio fratello è stato girato nel suggestivo borgo medievale calabrese di Altomonte, con il sostegno di Calabria film Commission. La nuova commedia, che può contare anche sulla presenza di Nino ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) Arriverà il 21 aprile su Prime Video il nuovoIo e mio, diretto dae, in anteprima per Movieplayer.it, ecco una. Sarà disponibile dal 21 aprile, su Prime Video, ilIo e mio, il nuovo progetto diretto da(Come diventare grandi nonostante i genitori), di cui potete vedere unainsu Movieplayer.it. Nel video la protagonista Sofia incontra un vecchio amico, che la mette al corrente di alcune difficoltà. Io e mioè stato girato nel suggestivo borgo medievale calabrese di Altomonte, con il sostegno di CalabriaCommission. La nuova commedia, che può contare anche sulla presenza di Nino ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... binottofranco : @GiusePat @AngeloCiocca Nel 1986 mio fratello frequentava il corso di centralinista x non vedenti, mi presentò un… - jessiccuccia37 : posso avere mille difetti pregi e faccio anche errori ma conosco mio fratello chi gli tocca la sua famiglia non ci… - v3rd3acqua : RT @valerio_bit: @RadioRadioWeb Infatti chi non si è vaccinato non è morto...mentre quelli che l'hanno fatto si. Un esempio, mio fratello... - eyelinerperenne : I miei parenti che mi scrivono per chiedermi perché non sono alla laurea di mio fratello well i was not invited ?? - bestemmiedigigi : mio padre mio fratello mio zio -