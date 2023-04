“Io e Antonella mai amiche!”: ex Vippona parla dei Donnalisi e svela il rapporto con Luca Onestini (Di giovedì 20 aprile 2023) In una recente intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Mio, Oriana Marzoli, seconda classificata al GF Vip 7, ha parlato non solo del rapporto con Daniele Dal Moro e dei suoi progetti (televisivi) futuri, ma anche dei rapporti con alcuni ex concorrenti del reality. Oriana Marzoli parla di Antonella, Donnamaria e Luca Onestini Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 aprile 2023) In una recente intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Mio, Oriana Marzoli, seconda classificata al GF Vip 7, hato non solo delcon Daniele Dal Moro e dei suoi progetti (televisivi) futuri, ma anche dei rapporti con alcuni ex concorrenti del reality. Oriana Marzolidi, Donnamaria eIl... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonella_Soldo : La sen. @augustamontarul di @FratellidItalia -condannata a 1 anno e 6 mesi di carcere (che non farà mai) per pecula… - blogtivvu : “Io e Antonella mai amiche!”: ex Vippona parla dei Donnalisi e svela il rapporto con Luca Onestini #gfvip #donnalisi - Eleonora312590 : Antonella che deve giustificarsi perennemente mettendo story di edo e con gohan perché sia mai... #fiorde - GeorgetteAmon67 : RT @GaspareVitale10: Servizio fotografico della givova Antonella bellissima come no mai ????????@anto_fiordelisi ???? - _LaWhat : RT @Fabrizio655: oltre che a Edo, che indubbiamente è bravissimo, lo vogliamo fare un applauso ad Antonella che non sta mai ferma, lavora s… -