Inzaghi: «Inter tra le migliori 4 d’Europa traguardo! Grandissimi» (Di giovedì 20 aprile 2023) Inzaghi elogia la squadra per il raggiungimento delle semifinali di Champions League. Dopo Inter-Benfica, su Sport Mediaset, l’allenatore mostra tutta la sua gioia per la qualificazione. RISULTATO DI SPESSORE – Simone Inzaghi sottolinea quanto fatto ieri col Benfica: «Sono contento per l’Inter, perché lavoriamo quotidianamente per l’Inter. Soprattutto per i ragazzi e per i tifosi: abbiamo fatto un percorso straordinario, che ci ha portati a giocare un grandissimo girone contro due squadre fortissime. Poi gli ottavi e i quarti li abbiamo fatti contro due squadre molto forti, però è una grandissima serata che ci vogliamo gustare. Inter fra le migliori quattro d’Europa? Un traguardo importantissimo, che ci siamo guadagnati sul campo prestazione dopo ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)elogia la squadra per il raggiungimento delle semifinali di Champions League. Dopo-Benfica, su Sport Mediaset, l’allenatore mostra tutta la sua gioia per la qualificazione. RISULTATO DI SPESSORE – Simonesottolinea quanto fatto ieri col Benfica: «Sono contento per l’, perché lavoriamo quotidianamente per l’. Soprattutto per i ragazzi e per i tifosi: abbiamo fatto un percorso straordinario, che ci ha portati a giocare un grandissimo girone contro due squadre fortissime. Poi gli ottavi e i quarti li abbiamo fatti contro due squadre molto forti, però è una grandissima serata che ci vogliamo gustare.fra lequattro? Un traguardo importantissimo, che ci siamo guadagnati sul campo prestazione dopo ...

