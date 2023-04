Inzaghi: «Euroderby? Merita Simone! Massacrato ingiustamente» (Di giovedì 20 aprile 2023) Pippo Inzaghi ha voluto fare i complimenti al fratello Simone per aver raggiunto con l’Inter la semifinale di Champions League ELOGI AL FRATELLO ? Interpellato sul prossimo Euroderby di Champions League, Filippo Inzaghi fa i complimenti al fratello Simone, tecnico dell’Inter. Le sue parole in conferenza stampa: «Sono molto contento per il Milan e sono molto contento per mio fratello perché se lo Merita. Sta facendo qualcosa di straordinario ed è sempre Massacrato ingiustamente. Sono molto felice per lui perché è un ragazzo serio, che lavora duramente. Sicuramente non gli ha regalato nulla nessuno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Pippoha voluto fare i complimenti al fratello Simone per aver raggiunto con l’Inter la semifinale di Champions League ELOGI AL FRATELLO ? Interpellato sul prossimodi Champions League, Filippofa i complimenti al fratello Simone, tecnico dell’Inter. Le sue parole in conferenza stampa: «Sono molto contento per il Milan e sono molto contento per mio fratello perché se lo. Sta facendo qualcosa di straordinario ed è sempre. Sono molto felice per lui perché è un ragazzo serio, che lavora duramente. Sicuramente non gli ha regalato nulla nessuno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

