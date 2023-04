Inzaghi contro il Milan per vendicare Cuper e Mancini – TS (Di giovedì 20 aprile 2023) Simone Inzaghi approda per la prima volta in semifinale di Champions League e ha l’occasione di vendicare il passato nerazzurro VENDETTA – TuttoSport parla di una possibile vendetta che Simone Inzaghi potrebbe regalare a due allenatori nerazzurri del passato, ovvero Hector Cuper e Roberto Mancini. I due allenatori hanno perso gli euroderby rispettivamente del 2003 e del 2005. Il primo perse in semifinale contro il Milan di Ancelotti, beffato dalla regola dei gol in trasferta – 0-0 in casa del Milan, 1-1 nel San Siro nerazzurro – mentre Mancini perse l’andata 2-0 e il ritorno per 1-0, ma in quella occasione la partita venne sospesa a causa del lancio di oggetti dei tifosi dell’Inter, tra cui dei petardi che colpirono Dida. Fonte: ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Simoneapproda per la prima volta in semifinale di Champions League e ha l’occasione diil passato nerazzurro VENDETTA – TuttoSport parla di una possibile vendetta che Simonepotrebbe regalare a due allenatori nerazzurri del passato, ovvero Hectore Roberto. I due allenatori hanno perso gli euroderby rispettivamente del 2003 e del 2005. Il primo perse in semifinaleildi Ancelotti, beffato dalla regola dei gol in trasferta – 0-0 in casa del, 1-1 nel San Siro nerazzurro – mentreperse l’andata 2-0 e il ritorno per 1-0, ma in quella occasione la partita venne sospesa a causa del lancio di oggetti dei tifosi dell’Inter, tra cui dei petardi che colpirono Dida. Fonte: ...

