Intesa Sanpaolo, 76 miliardi per favorire investimenti in transizione energetica (Di giovedì 20 aprile 2023) Intesa Sanpaolo rinnova il patto con il mondo delle imprese nella transizione energetica. favorire i processi di autonomia energetica delle imprese italiane aumentandone la competitività e generando benefici economici, ambientali e sociali per la collettività, in un’ottica di rinnovata collaborazione tra pubblico e privato. È questo il principale obiettivo di ‘Motore Italia transizione energetica’, il programma presentato da Intesa Sanpaolo, che prevede una serie di iniziative per incentivare gli investimenti in energia da fonti rinnovabili, lanciando anche una specifica progettualità legata alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le misure messe in campo sono state illustrate da ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 aprile 2023)rinnova il patto con il mondo delle imprese nellai processi di autonomiadelle imprese italiane aumentandone la competitività e generando benefici economici, ambientali e sociali per la collettività, in un’ottica di rinnovata collaborazione tra pubblico e privato. È questo il principale obiettivo di ‘Motore Italia’, il programma presentato da, che prevede una serie di iniziative per incentivare gliin energia da fonti rinnovabili, lanciando anche una specifica progettualità legata alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le misure messe in campo sono state illustrate da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Recommon : ??? Dal 2016 a oggi, #UniCredit e #IntesaSanpaolo hanno concesso all’industria fossile rispettivamente 43 e 22 milia… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Intesa Sanpaolo, 32 mld il fatturato del design italiano per la casa - - blogsicilia : #notizie #sicilia Intesa Sanpaolo, 32 mld il fatturato del design italiano per la casa - - blogsicilia : #notizie #sicilia Intesa Sanpaolo, 32 mld il fatturato del design italiano per la casa - - IlModeratoreWeb : Intesa Sanpaolo, 32 mld il fatturato del design italiano per la casa - -