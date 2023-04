Intesa Sanpaolo, 32 mld il fatturato del design italiano per la casa (Di giovedì 20 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Nel 2022 il fatturato del design per la casa ha sfiorato i 32 miliardi di euro, confermando l'Italia il principale polo produttivo nell'Unione Europea, prima della Germania.E' uno dei dati più rilevanti emersi dal talk “Trend e prospettive dell'illuminazione nel design. Scenario del settore e sfide per un futuro a impatto zero”. L'incontro, organizzato da Intesa Sanpaolo nella cornice del Salone del Mobile di Milano, ha visto la partecipazione di illustri imprenditori dell'illuminazione e del design italiano per una riflessione sullo sviluppo sostenibile del settore tra innovazione e tradizioni, transizione ecologica e il ruolo della tecnologia per un futuro a impatto zero. In base ai dati raccolti dalla Direzione Studi e Ricerche ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Nel 2022 ildelper laha sfiorato i 32 miliardi di euro, confermando l'Italia il principale polo produttivo nell'Unione Europea, prima della Germania.E' uno dei dati più rilevanti emersi dal talk “Trend e prospettive dell'illuminazione nel. Scenario del settore e sfide per un futuro a impatto zero”. L'incontro, organizzato danella cornice del Salone del Mobile di Milano, ha visto la partecipazione di illustri imprenditori dell'illuminazione e delper una riflessione sullo sviluppo sostenibile del settore tra innovazione e tradizioni, transizione ecologica e il ruolo della tecnologia per un futuro a impatto zero. In base ai dati raccolti dalla Direzione Studi e Ricerche ...

