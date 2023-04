Intervista al ministro Antonio Tajani a “Dritto e Rovescio”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, Trasmissione Tv– Paolo Del DebbioTra i temi della puntata del 20 aprile su Retequattro lo scontro sull’abolizione della protezione speciale migranti e il caso Orsa JJ4 Giovedì 20 aprile, nel nuovo appuntamento con “”, in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbioildegli Esteri e vicepremierin merito alla stretta attualità politica. Nel corso della puntata, un approfondimento sul tema immigrazione, con la volontà del Governo di abolire la protezione speciale ai migranti e le relative polemiche che ne sono scaturite. E ancora, un focus sull’orsa JJ4 che ha ucciso il runner in Trentino e sulla sua cattura, in attesa della camera di consiglio fissata per il ...

'Ho preso le distanze da ogni forma di razzismo' Lollobrigida ha chiarito in un'intervista. Ne è convinto l'ex ministro dell'Interno e presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, che in un'intervista rilasciata ad "Agenzia Nova" ha illustrato quelle che possono essere le immediate conseguenze. Ha dichiarato Carlo Papi in un'intervista a Repubblica. Sull'orsa pende un'ordinanza. A favore si è schierato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha citato la valutazione dell'Ispra.

Paolo Del Debbio intervista il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in merito alla stretta attualità politica. Nel corso della puntata, un approfondimento sul tema immigrazione, con la ...Mentre l'Inps certifica la necessita di lavoratori giovani per far quadrare i conti del sistema previdenziale il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida agita contro il lavoro dei migranti lo ...