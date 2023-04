‘Intervista’ a Schumacher con l’intelligenza artificiale | la famiglia fa causa alla rivista

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ladi MichaelfaDie Aktuelle. Il motivo è la pubblicazione di una “intervista” generata dal. Nella copertina figura il titolo “La prima intervista” e la foto sorridente dell’ex pilota, mai apparso in pubblico da quel maledetto dicembre 2013, quando il sette volte campione F1 subì gravi feritetesta in un incidente sugli sci. Dietro le ‘risposte’ diperò c’è proprio, come emerge dal sottotitolo. Laha confermato all’agenzia di stampa Reuters che intende fare. Le informazioni sullo stato di salute ...

