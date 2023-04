Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter mania: #derby col #Milan in Champions League, ecco perché #Zhang e #Cardinale sono più felici dei tifosi… - sportli26181512 : Intermania: derby col Milan in Champions, perché Zhang e Cardinale sono più felici dei tifosi: La Champions, il sog… -

Big Rom si candida a giocare dall'inizio sabato contro i viola, per il resto Inzaghi farà un po' di turnover pensando anche ald'Italia in coppa. Alternando le coppie d'attacco con Lautaro, ...Nel giro di poche settimane la Curva Nord è passata dall'esaltare il successo nelcol Milan in Supercoppa ('Una soddisfazione che vale una stagione') a criticare apertamente l'allenatore, ...L'ultimo esempio in ordine di tempo si era verificato neldi una settimana fa, quando si era disperato con Lautaro , colpevole di avergli soffiato il pallone segnando il gol del 2 - 0, poi ...