Inter, Zhang: “Semifinale Champions? Ora non ci basta solo sognare…” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il presidente nerazzurro verso il derby di Champions ma anche in chiave utlime gare di campionato: la grinta e l'ambizione del numero uno Interista. Leggi su itasportpress (Di giovedì 20 aprile 2023) Il presidente nerazzurro verso il derby dima anche in chiave utlime gare di campionato: la grinta e l'ambizione del numero unoista.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Oggi giornata campale in tribunale. Prima udienza a Milano per la causa intentata da China Construction Bank contro… - sportface2016 : +++Iniziata oggi la causa al Tribunale di Milano intentata da alcune banche cinesi nei confronti del presidente del… - DiMarzio : #Inter, le parole del presidente #Zhang: '#Milan in semifinale? Per noi occasione di rivincita' - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Inter in semifinale, il tifoso Rovazzi scrive questo messaggio a Zhang su WhatsApp - Renzoo1384 : RT @massimo_macs: Da qui al 25 maggio,gli interisti dovrebbero capire una cosa semplice: Non esiste scemone Non esiste Zhang pezzente Non… -