Inter, tre nella top 11 della settimana UEFA! Milan uno (Di giovedì 20 aprile 2023) La UEFA ha da poco pubblicato la top undici delle quattro partite di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Tre i giocatori dell’Inter selezionati. Uno solo, invece, tra quelli del Milan. TOP UNDICI – Tre i giocatori dell’Inter nella squadra della settimana della UEFA, dopo il 3-3 in Champions League contro il Benfica. Si tratta di Federico Dimarco – a sinistra della difesa a tre proposta -, Nicolò Barella a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco. A completare la formazione (un 3-5-2) sono Courtois in porta, Aké e Antonio Silva in difesa, Aursnes e Rodrygo Goes sulle fasce, de Bruyne e Valverde a centrocampo, oltre all’unico giocatore del Milan selezionato. Ovvero Rafael Leao in attacco insieme al ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) La UEFA ha da poco pubblicato la top undici delle quattro partite di ritorno dei quarti di finaleChampions League. Tre i giocatori dell’selezionati. Uno solo, invece, tra quelli del. TOP UNDICI – Tre i giocatori dell’squadraUEFA, dopo il 3-3 in Champions League contro il Benfica. Si tratta di Federico Dimarco – a sinistradifesa a tre proposta -, Nicolò Barella a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco. A completare la formazione (un 3-5-2) sono Courtois in porta, Aké e Antonio Silva in difesa, Aursnes e Rodrygo Goes sulle fasce, de Bruyne e Valverde a centrocampo, oltre all’unico giocatore delselezionato. Ovvero Rafael Leao in attacco insieme al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : #InterFans, è il vostro momento! Chi sono i tre doppi ex di Inter-Benfica mixati in questa foto? ?? #InterBenfica #UCL #ForzaInter - Inter : Tre cambi per mister Inzaghi: #Lukaku ?? #Dzeko #Correa ?? #Lautaro - OptaPaolo : 3 - L’#Inter ha perso tre partite casalinghe consecutive senza segnare in ciascuna gara per la prima volta in assol… - Max_Alle : RT @PeppinInter: Negli ultimi vent'anni (20 ANNI) l'Inter è arrivata a una semifinale Champions solo tre volte. Io non scendo dal carro di… - internewsit : Inter, tre nella top 11 della settimana UEFA! Milan uno - -