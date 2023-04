Inter | svelati i piani di Marotta | il top lascia | ma pronte due alternative

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’di Simone Inzaghi è in semifinale di Champions League. Il club nerazzurro intanto lavora anche sul mercato. La stagione è sempre più nel vivo e l’di Simone Inzaghi si trova in una situazione abbastanza paradossale. Da un lato il club è sesto in campionato (soprattutto dopo la sentenza della Juventus) e dall’altra il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : #Inter, #Marotta lavora al futuro: nel mirino #Frattesi e #Kessie #Calciomercato - lungao67 : @tuttosport Ve le riassumo : pronto ? Si salve siamo l’Inter , volevamo sapere per fare vincere la Juventus con chi… -

approfondimento Milan -in semifinale di Champions: chi c'era nel derby del 2003 I biglietti di- Milan Anche in casai dettagli sarannonei prossimi giorni. Secondo la ...I biglietti di- Milan Anche in casai dettagli sarannonei prossimi giorni. Come sempre, la vendita dei biglietti seguirà differenti fasi : alla prevendita per gli abbonati alla ...... FCI Componibili Kartell, nerazzurri Quanto ai Componibili nella speciale limited edition in collaborazione con l', ne verranno realizzati soli 115 pezzi . I primi 10 sarannoin ...

Milan-Inter in semifinale di Champions: info sui biglietti e come acquistarli Sky Sport

Leggi su Sky TG24 l'articolo Inter-Milan, biglietti Champions League: quanto costano e quando saranno in vendita ...Clamorose indiscrezioni giungono dalla Francia. Il trasferimento di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain potrebbe saltare. Secondo Le Parisien, quotidiano sportivo francese, il club transalpino sta s ...