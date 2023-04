Inter, Skriniar si opera per risolvere i problemi alla schiena (Di giovedì 20 aprile 2023) «Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a Intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane». Con questa breve nota, l’Inter ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del difensore centrale. Skriniar è sceso in campo l’ultima volta con L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 aprile 2023) «Milanè stato sottoposto nella giornata di ieri avento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane». Con questa breve nota, l’ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del difensore centrale.è sceso in campo l’ultima volta con L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter, i complimenti di Milan Skriniar per i compagni - sportface2016 : +++#Inter, operazione chirurgica per Milan #Skriniar+++ - SimoneTogna : Da Le Parisien: il trasferimento di Milan #Skriniar al PSG dipende dall’esito positivo di una visita medica finale.… - fideodipendente : RT @sportface2016: +++#Inter, operazione chirurgica per Milan #Skriniar+++ - Fantacalcio : Inter, Skriniar si è operato: il comunicato ufficiale -