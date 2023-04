Inter, Skriniar si è operato: ecco le sue condizioni (Di giovedì 20 aprile 2023) Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, si è operato dopo l’infortunio rimediato nella partita di andata di Champions Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, si è operato dopo l’infortunio rimediato nella partita di andata di Champions contro il Porto. ecco il comunicato della società in merito attraverso il proprio sito web. COMUNICATO – Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a Intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Milan, difensore centrale dell’, si èdopo l’infortunio rimediato nella partita di andata di Champions Milan, difensore centrale dell’, si èdopo l’infortunio rimediato nella partita di andata di Champions contro il Porto.il comunicato della società in merito attraverso il proprio sito web. COMUNICATO – Milanè stato sottoposto nella giornata di ieri avento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter, i complimenti di Milan Skriniar per i compagni - sportface2016 : +++#Inter, operazione chirurgica per Milan #Skriniar+++ - marifcinter : #Skriniar: 'Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semif… - CrackFriday : #Skriniar operato alla schiena out per settimana Triste fine di quella che poteva essere una storia bellissima. In… - serieAnews_com : ???? #Inter, #Skriniar si è sottoposto ad un intervento chirurgico -