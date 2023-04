Inter, Skriniar si è operato alla schiena: il report UFFICIALE (Di giovedì 20 aprile 2023) Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a Intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) Milanè stato sottoposto nella giornata di ieri avento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : Da Le Parisien: il trasferimento di Milan #Skriniar al PSG dipende dall’esito positivo di una visita medica finale.… - marifcinter : #Inter, i complimenti di Milan Skriniar per i compagni - sportface2016 : +++#Inter, operazione chirurgica per Milan #Skriniar+++ - NavMatteo : Intervento chirurgico endoscopico per #Skriniar, Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane #Inter - Eren7Uzumaki : @Inter PER ME ORMAI TRA CUADRADO E SKRINIAR NON C'È PIU DIFFERENZA, ENTRAMBI ?? -