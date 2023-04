Inter, Skriniar dopo l’intervento: «Spero di rientrare in campo il prima possibile» (Di giovedì 20 aprile 2023) Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, si è operato dopo l’infortunio rimediato nella sfida di Champions con il Porto Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, si è operato dopo l’infortunio rimediato nella sfida di Champions con il Porto. Ecco le sue dichiarazioni pubblicate attraverso una storia Instagram. PAROLE – «Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l’infortunio subito nella partita d’andata contro il Porto. leri, d’accordo con l’Inter, mi sono sottoposto ad un Intervento per poter rientrare in campo il prima ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Milan, difensore centrale dell’, si è operatol’infortunio rimediato nella sfida di Champions con il Porto Milan, difensore centrale dell’, si è operatol’infortunio rimediato nella sfida di Champions con il Porto. Ecco le sue dichiarazioni pubblicate attraverso una storia Instagram. PAROLE – «Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League e rassicurare tutti sulle mie condizionil’infortunio subito nella partita d’andata contro il Porto. leri, d’accordo con l’, mi sono sottoposto ad unvento per poterinil...

