Inter | senti Schmidt | “Ci hanno negato un altro rigore Siamo delusi…”

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’sfiderà il Milan in semifinale di Champions League, ma Rogerha recriminato per unnon concesso al suo Benfica. Dopo il passaggio del turno del Milan di Stefano Pioli ai danni del Napoli, anche l’si è qualificata per le semifinali dell’edizione di quest’anno della Champions League. I nerazzurri, infatti,pareggiato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toMMilanello : @EHEAAOO Come la giri, tremi. Se sei del milan perché senti tutta la pressione addosso del tre su tre. Se sei dell… - ericaconlac_ : Essere interisti vuol dire ricominciare a respirare quando senti il fischio finale. Perchè vuol dire che smetti di… - infoitsport : Benfica, senti Felipe Anderson: 'Così puoi innervosire l'Inter' - tuttointer24 : Inter, senti Collovati: “Inzaghi? Non credo rimarrà in nerazzurro” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - Ftbnews24 : #Inter, senti Collovati: “Inzaghi? Non credo rimarrà in nerazzurro” #Inter, Simone Inzaghi -

Invece l'ha l'80% di possibilità di passare con il Benfica ' Poi si sofferma sulla Juve: ' Inspiegabile la prestazione della Juventus di ieri sera contro il Sassuolo. Non credo dipenda dalla ...Un altro k.o. in campionato per l'che perde in casa contro il Monza per 0 - 1. La formazione di Inzaghi è incappata nell'ennesimo partita senza vittoria della stagione che mette, ora, a rischio anche la prossima qualificazione ...Se nonil senso di appartenenza, pensi solo a metterti in mostra per te stesso. Il giocatore è così. Il compito di società e allenatore è far pesare che sei l'. In questo momento è questo ...

Inter, senti Collovati: “Inzaghi Non credo rimarrà in nerazzurro” Footballnews24.it

Termina 3-3 il match tra Inter e Benfica valido per il ritorno dei quarti di Champions League. Per i nerazzurri a segno Barella, Lautaro Martinez e Correa. A ...Buongiorno. La Camera ha dato ieri il voto di fiducia al governo (196 sì, 147 no e 5 astenuti) sul decreto legge sul Pnrr, che aveva già ricevuto il via libera del Senato. E oggi darà il via libera de ...