Inter, sarà euroderby in semifinale! Benfica eliminato – CdS (Di giovedì 20 aprile 2023) L'Inter strappa il pass per la semifinale dopo 13 anni e incontrerà il Milan. I nerazzurri, nonostante il calo nel finale e il pareggio del Benfica negli ultimi minuti, entrano nelle top 4 d'Europa SUCCESSO – Il Corriere dello Sport commenta il pareggio dell'Inter contro il Benfica, risultato comunque sufficiente per permettere alla squadra di Simone Inzaghi di raggiungere la semifinale di Champions League. Ci sarà quindi il Milan come ostacolo tra i nerazzurri e la finale di Istanbul, in quello che sarà un remake della sfida andata in scena nel 2005. Ieri i nerazzurri hanno dimostrato uno spirito e una solidità che non si vede in campionato, nonostante il gol di Musa negli ultimi minuti abbia impedito ai nerazzurri di tornare al successo a San Siro. Fonte: Corriere dello Sport –

