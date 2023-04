Inter, operazione chirurgica per Milan Skriniar: stagione praticamente finita (Di giovedì 20 aprile 2023) Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a Intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Con questo comunicato diramato dall’Inter viene ufficializzata l’operazione a cui ieri il difensore slovacco si è dovuto sottoporre. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane. Molto difficile rivederlo in campo prima della fine di questa stagione, ma ora gli occhi sono puntati anche sul futuro di Skriniar che dal primo luglio diventerà un nuovo giocatore del Psg. Forse. Visto che dalla Francia sono pronti a scommettere che il trasferimento rischia di saltare proprio per le attuali condizioni fisiche del difensore che, secondo quanto riportato sempre dai media francesi, ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023)è stato sottoposto nella giornata di ieri avento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Con questo comunicato diramato dall’viene ufficializzata l’a cui ieri il difensore slovacco si è dovuto sottoporre. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane. Molto difficile rivederlo in campo prima della fine di questa, ma ora gli occhi sono puntati anche sul futuro diche dal primo luglio diventerà un nuovo giocatore del Psg. Forse. Visto che dalla Francia sono pronti a scommettere che il trasferimento rischia di saltare proprio per le attuali condizioni fisiche del difensore che, secondo quanto riportato sempre dai media francesi, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Inter, operazione chirurgica per Milan #Skriniar+++ - marifcinter : #Investcorp potrebbe nominare, nei prossimi giorni, un advisor finanziario, una banca d’affari estera incaricata d… - fideodipendente : RT @sportface2016: +++#Inter, operazione chirurgica per Milan #Skriniar+++ - internewsit : Skriniar, ieri l'operazione in Francia. L'Inter comunica le sue condizioni - - Omar59417381 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Skriniar si è operato in Francia: intervento alla rachide lombare ?? -

La fine del Terzo Polo è un'ottima notizia Il fallimento dell'operazione va ben oltre il carattere di Calenda e Renzi. È elettorale: alle ... in senso federale, per superare le inefficienze dell'attuale assetto inter - governativo. C'è una ... Inter, il PSG propone uno scambio per Barella ... il club del presidente Al Khelaifi sta provando ad intavolare una trattativa per portare sotto la Tour Eiffel Nicolò Barella dell'Inter e abbassare il costo dell'operazione inserendo il cartellino ... Inter, Zhang lascia: la cessione è molto vicina Proprio mentre la stagione dell'Inter è in bilico su più fronti si fa largo una clamorosa operazione finanziaria. Da mesi girano attorno all'Inter voci circa la volontà di Suning di disimpegnarsi. Ora, però, gli intendimenti del presidente Steven Zhang sembrano essere chiari. La cessione ... Il fallimento dell'va ben oltre il carattere di Calenda e Renzi. È elettorale: alle ... in senso federale, per superare le inefficienze dell'attuale assetto- governativo. C'è una ...... il club del presidente Al Khelaifi sta provando ad intavolare una trattativa per portare sotto la Tour Eiffel Nicolò Barella dell'e abbassare il costo dell'inserendo il cartellino ...Proprio mentre la stagione dell'è in bilico su più fronti si fa largo una clamorosafinanziaria. Da mesi girano attorno all'voci circa la volontà di Suning di disimpegnarsi. Ora, però, gli intendimenti del presidente Steven Zhang sembrano essere chiari. La cessione ... Inter, operazione chirurgica per Milan Skriniar: stagione ... SPORTFACE.IT Inter, operazione chirurgica per Milan Skriniar: stagione praticamente finita Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Con questo comunicato diramato dall’Inter vi ... Inter: potrebbe saltare l'affare Skriniar-PSG per alcuni problemi fisici del giocatore È a rischio il passaggio di Milan Skriniar, difensore dell'Inter, al Paris Saint Germain previsto per la prossima estate. Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Con questo comunicato diramato dall’Inter vi ...È a rischio il passaggio di Milan Skriniar, difensore dell'Inter, al Paris Saint Germain previsto per la prossima estate.