Inter-Milan, vendita biglietti per l’Euroderby: le prime informazioni (Di giovedì 20 aprile 2023) Inter-Milan sarà l’attesissimo derby ritorno delle semifinali di Champions League (vedi calendario) e saranno in tanti a voler acquistare i biglietti. La società ha comunicato le prime informazioni sulle fasi di vendita. biglietti Inter-Milan – “Il passaggio del turno contro il Benfica proietta l’Inter in semifinale di Champions League, un traguardo ma anche un punto di partenza verso un entusiasmante finale di stagione, tutto da vivere. Sarà euro-derby, per la terza volta nella massima competizione europea. Dopo i due confronti in campionato e dopo il trionfo nerazzurro in Supercoppa Italiana a Riyadh, Inter e Milan torneranno ad affrontarsi in un doppio confronto che varrà l’accesso ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)sarà l’attesissimo derby ritorno delle semifinali di Champions League (vedi calendario) e saranno in tanti a voler acquistare i. La società ha comunicato lesulle fasi di– “Il passaggio del turno contro il Benfica proietta l’in semifinale di Champions League, un traguardo ma anche un punto di partenza verso un entusiasmante finale di stagione, tutto da vivere. Sarà euro-derby, per la terza volta nella massima competizione europea. Dopo i due confronti in campionato e dopo il trionfo nerazzurro in Supercoppa Italiana a Riyadh,torneranno ad affrontarsi in un doppio confronto che varrà l’accesso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carra23 : Inter-nazion-ale ?????? @MicahRichards ???? @RafaeLeao7 ???????? #ChampionsLeague #Milan - OptaPaolo : 1 - Milan e Inter si affronteranno 5 volte in una singola stagione per la prima volta nella storia. Derby. #UCL… - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - bedconejo : @tonaliana Aiuto l'11 di ora dell'Inter è tipo 10 volte superiore a quella cosa, mi sento male. Poi vabbè con quel… - luca68800893 : @SpudFNVPN @Inter @acmilan Ma dai spud che queste due squadre sono la vergogna della storia dell’Inter e del Milan… -