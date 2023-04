Inter-Milan in tv | data | orario e diretta streaming semifinale ritorno Champions League 2022 2023

(Di giovedì 20 aprile 2023)è ladidellae sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudella sfida. Si giocherà martedì 16 maggio al Meazza alle ore 21. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, e insu SkyGo e NOW, oltre che in chiaro su Canale 5 e insu Mediaset Infinity. Come al solito, Sportface.it non vi lascerà soli e vi proporrà highlights, news e i commenti dei protagonisti.E TV ANSportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carra23 : Inter-nazion-ale ?????? @MicahRichards ???? @RafaeLeao7 ???????? #ChampionsLeague #Milan - OptaPaolo : 1 - Milan e Inter si affronteranno 5 volte in una singola stagione per la prima volta nella storia. Derby. #UCL… - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - fcim_marco : RT @MarcoBarzaghi: Andata Milan in casa 10 maggio 16 maggio inter mila #ChampionsLeague - FrancescoLibra4 : @uomodiselva @alessio_afp @raffaelecaru Oltre a Casadei ci sarebbe Pinamonti, biabiany e l'intera primavera venduta… -

Calciomercato: il trasferimento diSkriniar al PSG potrebbe saltare: i francesi non sono sicuri delle condizioni fisiche L'accordo traSkriniar e il Psg per la prossima estate rischia di saltare. ...Decise le quattro semifinaliste di Champions League, con il derby trail 10 maggio, oggi tocca a Conference ed Europa League. Sono tre le italiane impegnate, tutte in diretta su Sky. In Conference League la Fiorentina ha perso 3 - 2 contro il Lech Poznan, ...Un campionato di paradoss i, conad oggi tra le prime quattro in Europa, ma non tra le prime quattro in Italia e con la classifica attuale fuori dalla Champions . Sia ben chiaro, non ...

MILANO - Buone notizie per Stefano Pioli che ritrova Zlatan Ibrahimovic per il finale di stagione. Lo svedese oggi si è allenato in gruppo e sembra aver recuperato dall'infortunio muscolare partito co ...Il confronto tra le due squadre assume anche un'importanza economica, fra l’assegno Uefa e gli incassi del botteghino è un affare da oltre 25 milioni di euro ...