Inter-Milan | calendari di livello differente prima dei due euroderby

Dopo le vittorie ai quarti di finale di UEFA Champions League contro Napoli e Benfica, Inter e Milan si ritroveranno nella semifinale della competizione a 20 anni di distanza dal precedente del 2003. Andiamo ad analizzare il calendario delle due squadre a ridosso delle due importantissime sfide. DOPPIA TRASFERTA – prima del doppio derby tra Inter e Milan (andata il 10 maggio, ritorno il 16 maggio) di UEFA Champions League, le due Milanesi saranno impegnate in altrettante importanti gare di campionato in ottica quarto posto. Con i nerazzurri leggermente "sfavoriti" dal punto di vista del calendario. prima della gara di andata, infatti, la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare due trasferte consecutive: la prima a ...

