Inter-Milan, a Inzaghi non basteranno i precedenti: perché Pioli è favorito nell'Euroderby (Di giovedì 20 aprile 2023) Adesso è ufficiale: Milano, l’unica città che ha vinto la coppa dei Campioni/Champions League con due squadre (7 con il... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) Adesso è ufficiale:o, l’unica città che ha vinto la coppa dei Campioni/Champions League con due squadre (7 con il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carra23 : Inter-nazion-ale ?????? @MicahRichards ???? @RafaeLeao7 ???????? #ChampionsLeague #Milan - OptaPaolo : 1 - Milan e Inter si affronteranno 5 volte in una singola stagione per la prima volta nella storia. Derby. #UCL… - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Milan-#Inter, le date della semifinale di Champions League. Programma, orari ed i precedenti in Serie A - #UCL #ChampionsLea… - giusepp34554993 : @CalcioFinanza Italia razzista. il grande Napoli da fastidio.Ha rotto con il perfetto e PULITO campionato gli intra… -