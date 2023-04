Inter: interesse del Wolfsburg per Robin Gosens (Di giovedì 20 aprile 2023) Interesse da parte del Wolfsburg per Robin Gosens. L’esterno tedesco ha un contratto con l’Inter fino al 2026, con un ingaggio di tutto rispetto e una valutazione del cartellino che complica i piani del club tedesco. Gosens è arrivato in Italia nel 2017 grazie all’Atalanta, ma la sua carriera è iniziata in Olanda nelle giovanili del Vitesse, poi le esperienze con Dordrecht ed Heracles. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023)esse da parte del. L’esterno tedesco ha un contratto con l’fino al 2026, con un ingaggio di tutto rispetto e una valutazione del cartellino che complica i piani del club tedesco.è arrivato in Italia nel 2017 grazie all’Atalanta, ma la sua carriera è iniziata in Olanda nelle giovanili del Vitesse, poi le esperienze con Dordrecht ed Heracles. SportFace.

