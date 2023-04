(Di giovedì 20 aprile 2023) L’affronterà ilnella prossima semifinale di Champions League (qui le date ufficiali). Visti i precedenti, i nerazzurri hanno unadanei derby d’Europa. CORSI E RICORSI – Tredici anni dopo l’ultima volta, l’è di nuovo in semifinale di Champions League.Un traguardo che negli ultimi vent’anni vede protagonista l’solo per la terza volta, per ribadirne ancora una volta l’eccezionalità. Ed è qui che si chiude un cerchio con la storia, dato che il prossimo avversario sarà il. Esattamente come 20 anni fa. INCUBO REALE – A maggio 2003si sfidavano in semifinale di Champions League. Dando vita a un incubo che ancora oggi agita le notti dei tifosi nerazzurri. Un incubo che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #JoaoMario: 'Complimenti all'Inter, soprattutto a casa nostra è stata più forte. L'Inter fa parte del mio passato,… - infoitsport : Inter, il passato parla chiaro: col Milan maledizione da invertire - _andre24 : RT @Matthewjumped: L'urlo liberatorio che spiega il momento difficile che ha passato lui soprattutto e la squadra IL CAPITANO DA BAHÍA BLA… - internewsit : Inter, il passato parla chiaro: col Milan maledizione da invertire - - ManuDas44 : RT @marifcinter: #JoaoMario: 'Complimenti all'Inter, soprattutto a casa nostra è stata più forte. L'Inter fa parte del mio passato, è stata… -

...di leggende delche hanno scritto una pagina di storia dei Lilla: Aldo Capocci , che portò sul tetto d'Italia gli Allievi del Legnano nel campionato 1990/91, Davide Fontolan , exe ...... all'epoca commissario della Figc, non sapesse che poteva esserci anche l'di mezzo e ... 'So solo io quello che hoin quel periodo, per miracolo non siamo andati in serie C, c'è mancato ...Quanto costa Thiago Almada Ha un valore di mercato intorno ai 20 milioni ed inaltri club di Serie A comee Milan hanno provato ad aggiudicarsi il suo cartellino, oltre alle due di ...

Inter e Milan si sono mai sfidate in Champions Precedenti e risultati Goal Italia

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso della Juventus in merito alla penalizzazione di 15 punti per il noto caso plusvalenze. Si dovrà dunque tornare alla Corte d’Appello Federale e si ...I bianconeri salgono da 44 a 59 punti, alle spalle solo di Napoli (75) e Lazio (61). Milan e Inter scendono al quinto e sesto posto, l'Atalanta al settimo ...