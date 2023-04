Inter, contro il Benfica si assiste al risveglio degli attaccanti – CdS (Di giovedì 20 aprile 2023) Nella partita contro il Benfica i nerazzurri hanno potuto riscoprire i loro attaccanti, che da troppo tempo non davano segnali di vita risveglio – Ieri contro il Benfica gli attaccanti dell’Inter sembrano essersi risvegliati. Il primo è Lautaro Martinez, che dopo una partita di lotta e sacrificio – è stato anche dichiarato MVP della sfida – è tornato al gol su assist di Dimarco. El Toro non timbrava il cartellino dalla partita contro il Lecce in Serie A. Inoltre, dopo mesi anche El Tucu Correa ha ritrovato la via della rete. Il numero 11 non segnava addirittura dal 29 ottobre e dopo il gol si è lasciato andare a un’esultanza polemica. Sul primo gol, invece, c’è lo zampino di Edin Dzeko, che ha tenuto il pallone vincendo il contrasto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Nella partitaili nerazzurri hanno potuto riscoprire i loro, che da troppo tempo non davano segnali di vita– Ieriilglidell’sembrano essersi risvegliati. Il primo è Lautaro Martinez, che dopo una partita di lotta e sacrificio – è stato anche dichiarato MVP della sfida – è tornato al gol su assist di Dimarco. El Toro non timbrava il cartellino dalla partitail Lecce in Serie A. Inoltre, dopo mesi anche El Tucu Correa ha ritrovato la via della rete. Il numero 11 non segnava addirittura dal 29 ottobre e dopo il gol si è lasciato andare a un’esultanza polemica. Sul primo gol, invece, c’è lo zampino di Edin Dzeko, che ha tenuto il pallone vincendo il contrasto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Oggi giornata campale in tribunale. Prima udienza a Milano per la causa intentata da China Construction Bank contro… - CB_Ignoranza : Dopo 18 lunghissimi anni, la Serie A torna dove merita di stare, a contendersi la Champions. Stavolta niente ricord… - gippu1 : #InterBenfica Su 35 squadre italiane che hanno vinto 2-0 in trasferta l'andata di una partita di Coppa Europea, l'u… - fred57912 : RT @filoni_diletta: #ChampionsLeague: il #Milan conta un guadagno di 116 mln,tra incassi Uefa e botteghino. Contro l'Inter si può superare… - filoni_diletta : #ChampionsLeague: il #Milan conta un guadagno di 116 mln,tra incassi Uefa e botteghino. Contro l'Inter si può super… -