Inter-Benfica, serata storica: terza volta nel nuovo millennio (Di giovedì 20 aprile 2023) Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, è stata a suo modo una serata storica. Con la vittoria totale per 5-3 nel doppio confronto, infatti, i nerazzurri hanno raggiunto la semifinale dopo tredici anni. E per la terza volta nei 23 anni del nuovo millennio. serata storica – Certe notti sono magiche e indimenticabili. Una notte come quella di Inter-Benfica a San Siro, per esempio, dove grazie al risultato di 3-3 i nerazzurri hanno conquistato la semifinale di UEFA Champions League, da giocare contro il Milan. Una serata storica, quella di ieri, che vede la squadra di Simone Inzaghi raggiungere un risultato europeo che ...

