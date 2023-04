Inter-Benfica, San Siro trema per l’esultanza dei tifosi: il video girato nella curva mostra le crepe del Meazza (Di giovedì 20 aprile 2023) Un video pubblicato sui social e diventato in breve tempo virale mostra delle lunghe crepe e spaccature dietro i seggiolini della curva di, che ieri sera “ballava” insieme ai tifosi Nerazzurri entusiasti per la qualificazione dell’Inter alla semifinale di Champions League. Il video ha scatenato i commenti di decine di utenti, tra chi ritiene che siano normali oscillazioni e chi invece si mostra preoccupato per la tenuta del Meazza. Va detto che non è la prima volta che viene diffuso un video di questo tipo. Era già successo a febbraio, e in quel caso immortalava le oscillazioni di una colonna del primo anello verde L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Unpubblicato sui social e diventato in breve tempo viraledelle lunghee spaccature dietro i seggiolini delladi, che ieri sera “ballava” insieme aiNerazzurri entusiasti per la qualificazione dell’alla semifinale di Champions League. Ilha scatenato i commenti di decine di utenti, tra chi ritiene che siano normali oscillazioni e chi invece sipreoccupato per la tenuta del. Va detto che non è la prima volta che viene diffuso undi questo tipo. Era già successo a febbraio, e in quel caso immortalava le oscillazioni di una colonna del primo anello verde L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

