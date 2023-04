Inter-Benfica, quotidiano A Bola critica l’arbitraggio: “Rigore non concesso” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il quotidiano portoghese, A Bola, ha contestato la direzione arbitrale della gara di andata tra Benfica e Inter, ma non esime critiche al fischietto spagnolo dopo Inter-Benfica di ieri sera. Giusto annullare il gol, manca un Rigore. Questo quello che scrive il quotidiano, dopo i due i principali momenti da moviola della partita: al 33? gol annullato a Lautaro Martinez per una spinta ai danni di Gilberto e per l’episodio al 53esimo quando Lautaro stende in area Aursnes, ma per Del Cerro Grande non c’è Rigore. “L’argentino non prende mai la palla e commette fallo, sarebbe da Rigore. Il VAR non Interviene”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilportoghese, A, ha contestato la direzione arbitrale della gara di andata tra, ma non esime critiche al fischietto spagnolo dopodi ieri sera. Giusto annullare il gol, manca un. Questo quello che scrive il, dopo i due i principali momenti da moviola della partita: al 33? gol annullato a Lautaro Martinez per una spinta ai danni di Gilberto e per l’episodio al 53esimo quando Lautaro stende in area Aursnes, ma per Del Cerro Grande non c’è. “L’argentino non prende mai la palla e commette fallo, sarebbe da. Il VAR nonviene”. SportFace.

