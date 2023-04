Inter-Benfica, le pagelle: Lautaro Martinez e Barella al top! – CdS (Di giovedì 20 aprile 2023) I migliori in campo nella sfida contro il Benfica sono i due ’97, che oltre a segnare offrono una prestazione da veri top player pagelle – Il Corriere dello Sport premia Lautaro Martinez e Nicolò Barella con la palma di migliore in campo e con un voto pari a 7,5. El Toro è efficace nel duetto con il suo compagno e fin dal primo minuto si nota l’atteggiamento da leone. Poi riesce a sbloccarsi e fa impazzire San Siro. Il numero 23, dopo il gol nel match di andata si ripete anche al ritorno con un sinistro meraviglioso. La qualità è presente nelle notti che contano. Tra i titolari l’unico insufficiente è Denzel Dumfries, che porta a casa solo un 5,5. L’olandese sbaglia in occasione del primo gol e appare rinunciatario a tratti forse per la paura di sbagliare. Fonte: Corriere dello ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) I migliori in campo nella sfida contro ilsono i due ’97, che oltre a segnare offrono una prestazione da veri top player– Il Corriere dello Sport premiae Nicolòcon la palma di migliore in campo e con un voto pari a 7,5. El Toro è efficace nel duetto con il suo compagno e fin dal primo minuto si nota l’atteggiamento da leone. Poi riesce a sbloccarsi e fa impazzire San Siro. Il numero 23, dopo il gol nel match di andata si ripete anche al ritorno con un sinistro meraviglioso. La qualità è presente nelle notti che contano. Tra i titolari l’unico insufficiente è Denzel Dumfries, che porta a casa solo un 5,5. L’olandese sbaglia in occasione del primo gol e appare rinunciatario a tratti forse per la paura di sbagliare. Fonte: Corriere dello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ???? Inter go 1-0 up vs Benfica — Nicolò Barella (26) scores a great goal! - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: CHAMPIONS | Inter in semifinale, ora il derby con il Milan. I nerazzurri hanno pareggiato 3-3 con il Benfica nel ritorno… - infoitsport : Inter, contro il Benfica si assiste al risveglio degli attaccanti – CdS -