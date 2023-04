Inter-Benfica, le pagelle: anche Correa fa festa! Dimarco bene – TS (Di giovedì 20 aprile 2023) Tanti voti positivi e tante note positive nella grande notte di San Siro che ha regalato all’Inter la semifinale di Champions League pagelle – TuttoSport premia Joaquin Correa con un 7 in pagella. El Tucu partecipa alla festa nerazzurra ritrovando la via della rete. L’argentino potrebbe essersi risvegliato ed essere utile alla causa da ora. anche Dimarco gioca in maniera ottimale, tanto da guadagnarsi un 7,5 non solo per i due assist, ma anche per due bellissime diagonali di fronte ad Onana. Ma il migliore in campo, secondo il quotidiano torinese, è Lautaro Martinez. El Toro si aggiudica un 8 in pagella per la prestazione totale, condita dal ritrovato gol. Il numero 10 è vivo, elettrico e spesso riesce a ripartire saltando gli avversari. Fonte: TuttoSport – Federico ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Tanti voti positivi e tante note positive nella grande notte di San Siro che ha regalato all’la semifinale di Champions League– TuttoSport premia Joaquincon un 7 in pagella. El Tucu partecipa alla festa nerazzurra ritrovando la via della rete. L’argentino potrebbe essersi risvegliato ed essere utile alla causa da ora.gioca in maniera ottimale, tanto da guadagnarsi un 7,5 non solo per i due assist, maper due bellissime diagonali di fronte ad Onana. Ma il migliore in campo, secondo il quotidiano torinese, è Lautaro Martinez. El Toro si aggiudica un 8 in pagella per la prestazione totale, condita dal ritrovato gol. Il numero 10 è vivo, elettrico e spesso riesce a ripartire saltando gli avversari. Fonte: TuttoSport – Federico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ???? Inter go 1-0 up vs Benfica — Nicolò Barella (26) scores a great goal! - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - LucaFcim1908 : RT @marifcinter: Spettatori Inter-Benfica: 75.380 Incasso lordo: 8.200.528 #InterBenfica #UCL #ChampionsLeague - milansette : L'INTER E' IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS CONTRO IL MILAN! Basta un pareggio contro il Benfica -