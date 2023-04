Inter-Benfica, incasso da record a San Siro! Tutte le cifre – TS (Di giovedì 20 aprile 2023) Inter-Benfica ha fatto registrare un record incassi della storia nerazzurra. L’edizione odierna di Tuttosport analizza tutti i ricavi del club nerazzurro nel percorso in Champions League RICAVI – L’Inter gioisce per il passaggio del turno in Champions League. Un grande traguardo non solo per i tifosi ma anche per il club che contro il Benfica, secondo Tuttosport, ha fatto registrare il record di incassi: 75.389 spettatori per un totale di 8,2 milioni entrati nelle casse del club. Un bottino destinato a crescere grazie alla qualificazione alla semifinale contro il Milan: l’euroderby garantirà un altro sicuro incasso di almeno 8-9 milioni di euro. Soldi che vanno aggiunti ai premi UEFA: 12,5 milioni per la qualificazione in semifinale, che si vanno ad aggiungere ai già ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)ha fatto registrare unincassi della storia nerazzurra. L’edizione odierna di Tuttosport analizza tutti i ricavi del club nerazzurro nel percorso in Champions League RICAVI – L’gioisce per il passaggio del turno in Champions League. Un grande traguardo non solo per i tifosi ma anche per il club che contro il, secondo Tuttosport, ha fatto registrare ildi incassi: 75.389 spettatori per un totale di 8,2 milioni entrati nelle casse del club. Un bottino destinato a crescere grazie alla qualificazione alla semifinale contro il Milan: l’euroderby garantirà un altro sicurodi almeno 8-9 milioni di euro. Soldi che vanno aggiunti ai premi UEFA: 12,5 milioni per la qualificazione in semifinale, che si vanno ad aggiungere ai già ...

