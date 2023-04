Inter-Benfica, gli ultras portoghesi lanciano fumogeni sui tifosi nerazzurri: il video del gesto indegno (Di giovedì 20 aprile 2023) Momenti di tensione hanno caratterizzato il pre e il post partita, a Milano, tra Inter e Benfica. Ma anche allo stadio gli ultras portoghesi sono stati protagonisti di un gesto riprovevole: a un certo punto, come si vede nel video, hanno lanciato, dal settore ospiti, diversi fumogeni sugli spalti, occupati dai tifosi nerazzurri. A fine partita, da quanto si apprende, sono stati emessi 22 daspo, 19 ultras portoghesi sono stati denunciati e portati in Questura e un ultras croato è stato arrestato per resistenza a pubblica ufficiale e perché in possesso di ordigni artigianali. video TikTok/Lucanerazzurro/cattive maniere L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Momenti di tensione hanno caratterizzato il pre e il post partita, a Milano, tra. Ma anche allo stadio glisono stati protagonisti di unriprovevole: a un certo punto, come si vede nel, hanno lanciato, dal settore ospiti, diversisugli spalti, occupati dai. A fine partita, da quanto si apprende, sono stati emessi 22 daspo, 19sono stati denunciati e portati in Questura e uncroato è stato arrestato per resistenza a pubblica ufficiale e perché in possesso di ordigni artigianali.TikTok/Lucanerazzurro/cattive maniere L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

