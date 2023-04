Inter-Benfica e quel sondaggio al sorteggio con semifinale certa… (Di giovedì 20 aprile 2023) Al momento del sorteggio del confronto ai quarti di finale tra Inter e Benfica, il noto quotidiano sportivo portoghese A Bola aveva lanciato un sorteggio sulle possibilità del club di Lisbona di volare in semifinale. Con un vero e proprio plebiscito. BOOMERANG – Un sondaggio lanciato poco dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League non lasciava scampo all’Inter. Il noto quotidiano sportivo portoghese A Bola chiedeva infatti ai propri lettori se il Benfica sarebbe passato in semifinale eliminando quindi i nerazzurri. Un vero e proprio plebiscito, con un 92,1% per il “Sì” e un 7,9% per il “No”. Un sondaggio che fa sorridere rileggere oggi, visto il vero e proprio effetto boomerang che ha ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Al momento deldel confronto ai quarti di finale tra, il noto quotidiano sportivo portoghese A Bola aveva lanciato unsulle possibilità del club di Lisbona di volare in. Con un vero e proprio plebiscito. BOOMERANG – Unlanciato poco dopo ildei quarti di finale di Champions League non lasciava scampo all’. Il noto quotidiano sportivo portoghese A Bola chiedeva infatti ai propri lettori se ilsarebbe passato ineliminando quindi i nerazzurri. Un vero e proprio plebiscito, con un 92,1% per il “Sì” e un 7,9% per il “No”. Unche fa sorridere rileggere oggi, visto il vero e proprio effetto boomerang che ha ...

