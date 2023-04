Inter-Benfica, club portoghese si scusa per gli incidenti: “Non sono in linea con i nostri valori” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Benfica ha inviato una lettera di scuse all’Inter, in merito agli incidenti e ai disordini verificatisi a San Siro a margine del ritorno dei quarti di finale di Champions League. “Gli incidenti non sono in linea con i nostri valori e principi, abbiamo inviato una lettera all’Inter per scusarci di quanto accaduto” si legge nella nota del Benfica, che condanna apertamente la condotta dei propri sostenitori in trasferta a Milano. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilha inviato una lettera di scuse all’, in merito aglie ai disordini verificatisi a San Siro a margine del ritorno dei quarti di finale di Champions League. “Glinonincon ie principi, abbiamo inviato una lettera all’perrci di quanto accaduto” si legge nella nota del, che condanna apertamente la condotta dei propri sostenitori in trasferta a Milano. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ???? Inter go 1-0 up vs Benfica — Nicolò Barella (26) scores a great goal! - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - SimoneTogna : Avversari dell’#Inter in #ChampionsLeague: #Barcellona (primo in Liga a +11 sul Real), #BayernMonaco (primo in Germ… - sportface2016 : #InterBenfica Arrivano le scuse del club portoghese dopo gli incidenti di San Siro #ChampionsLeague - ChiaraCasarin5 : RT @bedconejo: Vorrei ricordarvi chi ha dovuto affrontare l'Inter per arrivare in semifinale di Champions: Bayern Monaco Barcellona Viktori… -