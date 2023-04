Inter-Benfica (3-3): Inzaghi si ferma solo dopo il tris ma in 80? stravince (Di giovedì 20 aprile 2023) Inter-Benfica è un’altalena di emozioni, che si sviluppano a cadenza di un quarto d’ora circa. Il passaggio del turno viene messo al sicuro poco dopo l’ora di gioco, poi gli ultimi 15? “servono” solo a rovinare il tabellino con il 3-3 finale. Risultato bugiardo ma indolore, vale come una vittoria. Inzaghi indovina formazione e tattica per evitare rischi inutili, ottenendo il massimo contro ogni pronostico. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Benfica in Champions League Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Benfica in Champions League: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)è un’altalena di emozioni, che si sviluppano a cadenza di un quarto d’ora circa. Il passaggio del turno viene messo al sicuro pocol’ora di gioco, poi gli ultimi 15? “servono”a rovinare il tabellino con il 3-3 finale. Risultato bugiardo ma indolore, vale come una vittoria.indovina formazione e tattica per evitare rischi inutili, ottenendo il massimo contro ogni pronostico. Di seguito l’analisi tattica diin Champions League Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare ilin Champions League: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - eurofootcom : ???? Inter go 1-0 up vs Benfica — Nicolò Barella (26) scores a great goal! - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - theMilanZone_ : ?? Il tecnico del #Benfica: 'Di sicuro l'#Inter può andare in finale, dato che affronterà il #Milan' - InterClubIndia : RT @Inter_Xtra: FT: #Inter 3-3 Benfica (5-3 agg.) #UCL SEMI-FINALISTS!!!!!!! ?????????????????????????? -